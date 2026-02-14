14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Fenerbahçe'ye dev maç öncesi dev prim!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'dan takıma moral dopingi geldi.

calendar 14 Şubat 2026 11:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye dev maç öncesi dev prim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor zirveyi yakından ilgilendiren dev maçta kozlarını paylaşacak.
 
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan 139. randevuda hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
 
ZİRVEDE KRİTİK VİRAJ
 
22. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray'ın ardından takibe devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, karşılaşmadan galip gelerek puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor.
 
Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, bu sezon derbilerde mağlubiyet yaşamadı.
 
Söz konusu kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe cephesinde yeni bir gelişme ortaya çıktı.
 
DEV PRİM SÖZÜ
 
Trabzon deplasmanı öncesi takıma başarı dileyerek moral veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyet ödülünü de belirledi.
 
Başkan Sadettin Saran, oyuncuları mutlu edecek özel bir prim müjdesinde bulundu.
 
Futbolcularla görüşen başkan, takıma galibiyet halinde 1 milyon Euro prim dağıtacağını açıkladı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.