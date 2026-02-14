Fenerbahçe'ye dev maç öncesi dev prim!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor zirveyi yakından ilgilendiren dev maçta kozlarını paylaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan 139. randevuda hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
ZİRVEDE KRİTİK VİRAJ
22. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray'ın ardından takibe devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, karşılaşmadan galip gelerek puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor.
Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, bu sezon derbilerde mağlubiyet yaşamadı.
Söz konusu kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe cephesinde yeni bir gelişme ortaya çıktı.
DEV PRİM SÖZÜ
Trabzon deplasmanı öncesi takıma başarı dileyerek moral veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyet ödülünü de belirledi.
Başkan Sadettin Saran, oyuncuları mutlu edecek özel bir prim müjdesinde bulundu.
Futbolcularla görüşen başkan, takıma galibiyet halinde 1 milyon Euro prim dağıtacağını açıkladı.