2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15 Şubat Pazar günü 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.



İtalya'da düzenlenen oyunların 9. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya müsabakası yapılacak.



Alp disiplini kadınlar büyük slalom, biatlon erkekler 12,5 ve kadınlar 10 kilometre takip, kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak, serbest stil kayak erkekler çiftler moguls, skeleton karışık takım, kayakla atlama kadınlar büyük tepe, snowboard kros karışık takım ve sürat pateni kadınlar 500 metrede madalyalar dağıtılacak.



Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi, bobsled ve artistik buz pateni branşlarında da müsabakalara çıkacak.



Olimpiyatlarda 15 Şubat Pazar günü madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:



13.15 Biatlon erkekler 12,5 kilometre takip (Anterselva Biatlon Arena)



13.46 Serbest stil kayak erkekler çiftler moguls (Livigno Kar Park)



14.00 Kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)



15.30 Alp disiplini kadınlar büyük slalom (Stelvio Kayak Merkezi)



16.35 Snowboard kros karışık takım (Livigno Kar Park)



16.45 Biatlon kadınlar 10 kilometre takip (Anterselva Biatlon Arena)



19.03 Sürat pateni kadınlar 500 metre (Milano Sürat Pateni Stadı)



20.00 Skeleton karışık takım (Cortina Kayak Merkezi)



21.57 Kayakla atlama kadınlar büyük tepe (Predazzo Kayakla Atlama Stadı)



