14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-054'
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-290'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
2-128'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Memik Yılmaz'ın kızı Ümmü Gülsüm Yılmaz, PFDK'ya sevk edildi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın kızı ve kulübün takım psikoloğu Ümmü Gülsüm Yılmaz, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

calendar 14 Şubat 2026 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın kızı ve takım psikoloğu olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Yılmaz'ın, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

Disiplin sevki sonrası gözler PFDK'dan çıkacak karara çevrilirken, söz konusu sürecin kulüp içindeki yansımalarının da yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda uygulanabilecek olası yaptırımlar merak konusu oldu. [Ajansspor}



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
