Memik Yılmaz'ın kızı Ümmü Gülsüm Yılmaz, PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın kızı ve takım psikoloğu olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Yılmaz'ın, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.
Disiplin sevki sonrası gözler PFDK'dan çıkacak karara çevrilirken, söz konusu sürecin kulüp içindeki yansımalarının da yakından takip edildiği ifade ediliyor.
Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda uygulanabilecek olası yaptırımlar merak konusu oldu. [Ajansspor}
