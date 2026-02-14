Fenerbahçe'den faul itirazı

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile skoru 2-2'ye getiren gol öncesi faul itirazında bulundu.
Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ardından gelişen atakta Trabzonspor, Onuachu ile 2-2'yi yakaladı.
Fenerbahçeli futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e faul itirazında bulundu.
Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın incelemesinin ardından santrayı gösterdi.
Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ardından gelişen atakta Trabzonspor, Onuachu ile 2-2'yi yakaladı.
Fenerbahçeli futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e faul itirazında bulundu.
Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın incelemesinin ardından santrayı gösterdi.