14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
3-1DA

Trabzonspor ve Fatih Tekke'nin derbi kabusu!

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye yenilerek üç büyükler karşısındaki 16 maçlık galibiyet hasretini sürdü; Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke de derbi zaferi yaşayamadı.

calendar 14 Şubat 2026 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ve Fatih Tekke'nin derbi kabusu!
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, kritik derbiden puansız ayrılarak zirve yarışında darbe aldı.

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında oynadığı son 16 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. Karadeniz ekibi bu süreçte 3 beraberlik alırken, 13 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TEKKE'YE DERBİ ŞANSI YİNE GÜLMEDİ

Öte yandan Teknik direktör Fatih Tekke de Trabzonspor'un başında derbi galibiyeti sevinci yaşayamadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
