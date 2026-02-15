14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Tim Jabol Folcarelli: "Daha fazlasını hak ettik"

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

calendar 15 Şubat 2026 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tim Jabol Folcarelli: 'Daha fazlasını hak ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası taraftarlara teşekkür eden ve özür dileyen Folcarelli, maçın kırılma anlarına dikkat çekti. 

"BU TÜR TAKIMLARA KARŞI HATA YAPARSANIZ..."

Basit hataların sonucu belirlediğini vurgulayan Fransız futbolcu, "Bugün buraya gelip harika atmosfer yaratan taraftarlarımıza hem teşekkür etmek hem de mağlubiyet adına özür dilemek istiyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyona girmedi. Ama 1 hata, 2 hata… Bu tür takımlara karşı hata yaparsanız kalenizde golü görebiliyorsunuz." dedi.

"DAHA FAZLASINI HAK ETMİŞTİK"

Maçın genelinde üstün taraf olduklarını savunan Folcarelli, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün belki sonucu getiren buydu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Daha iyi oynayan taraf bizdik. Daha fazlasını hak etmiştik."

"ÖNÜMÜZDE SAVAŞACAĞIMIZ MAÇLAR VAR"

Son olarak takımın mücadele gücüne dikkat çeken oyuncu, sezonun kalan bölümüne odaklanmaları gerektiğini belirtti:

"Bugün galibiyeti alabilirdik ama yaptığınız hatalarla bu seviyede cezalandırılıyorsunuz. İyi mücadele ortaya koyduk ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Daha önümüzde savaşacağımız maçlar var."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
