Tim Jabol Folcarelli: 'Daha fazlasını hak ettik'

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası taraftarlara teşekkür eden ve özür dileyen Folcarelli, maçın kırılma anlarına dikkat çekti.



"BU TÜR TAKIMLARA KARŞI HATA YAPARSANIZ..."



Basit hataların sonucu belirlediğini vurgulayan Fransız futbolcu, "Bugün buraya gelip harika atmosfer yaratan taraftarlarımıza hem teşekkür etmek hem de mağlubiyet adına özür dilemek istiyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyona girmedi. Ama 1 hata, 2 hata… Bu tür takımlara karşı hata yaparsanız kalenizde golü görebiliyorsunuz." dedi.



"DAHA FAZLASINI HAK ETMİŞTİK"



Maçın genelinde üstün taraf olduklarını savunan Folcarelli, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün belki sonucu getiren buydu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Daha iyi oynayan taraf bizdik. Daha fazlasını hak etmiştik."



"ÖNÜMÜZDE SAVAŞACAĞIMIZ MAÇLAR VAR"



Son olarak takımın mücadele gücüne dikkat çeken oyuncu, sezonun kalan bölümüne odaklanmaları gerektiğini belirtti:



"Bugün galibiyeti alabilirdik ama yaptığınız hatalarla bu seviyede cezalandırılıyorsunuz. İyi mücadele ortaya koyduk ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Daha önümüzde savaşacağımız maçlar var."



