14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Arda Güler 11 başladı, Real Madrid coştu

Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Madrid, Real Sociedad engelini dört golle geçti.

calendar 15 Şubat 2026 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 01:06
Haber: Sporx.com dış haberler
Arda Güler 11 başladı, Real Madrid coştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya Ligi'nde 24. hafta maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gonzalo Garcia, 25 (penaltı) ve 48. dakikada (epanltı) Junior Vinicius, 31. dakikada Federico Valverde kaydetti.

Real Sociedad'ın tek golü 21. dakikada (penaltı) Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede forma giymedi.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad 31 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Osasuna'ya konuk olacak. Real Sociedad, Real Oviedo'yu ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.