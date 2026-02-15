İspanya Ligi'nde 24. hafta maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gonzalo Garcia, 25 (penaltı) ve 48. dakikada (epanltı) Junior Vinicius, 31. dakikada Federico Valverde kaydetti.
Real Sociedad'ın tek golü 21. dakikada (penaltı) Mikel Oyarzabal'dan geldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede forma giymedi.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad 31 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Osasuna'ya konuk olacak. Real Sociedad, Real Oviedo'yu ağırlayacak.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gonzalo Garcia, 25 (penaltı) ve 48. dakikada (epanltı) Junior Vinicius, 31. dakikada Federico Valverde kaydetti.
Real Sociedad'ın tek golü 21. dakikada (penaltı) Mikel Oyarzabal'dan geldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede forma giymedi.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad 31 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Osasuna'ya konuk olacak. Real Sociedad, Real Oviedo'yu ağırlayacak.
🚀Açıyı bulunca affetmiyor, Valverde!!!pic.twitter.com/0QqCRa5zMo
— Sporx (@sporx) February 14, 2026
⚽️Real Madrid'de sahneye çıkan isim; Gonzalo Garcia.pic.twitter.com/Fper1PDZ7r
— Sporxtv (@sporxtv) February 14, 2026