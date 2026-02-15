14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Sürat pateninde altın madalya Hollanda'nın

Hollandalı Jens van 't Wout, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metrede altın madalya aldı

calendar 15 Şubat 2026 02:13 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 02:23
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metre kategorisinde Hollandalı Jens van 't Wout, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metre yarışları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Final yarışını 2 dakika 12.21 saniyelik dereceyle bitiren Jens van 't Wout, altın madalya elde etti. Hollandalı sporcu, erkekler 1000 metre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını aldı.

Güney Koreli Hwang Dae-heon, 2.12.31'lik zamanıyla gümüş, Letonyalı Roberts Kruzbergs ise 2.12.39'lük süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
