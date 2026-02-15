Karl-Anthony Towns ve Team Knicks, 2026 NBA All-Star Shooting Stars organizasyonunun finalinde Team Cameron'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Jalen Brunson ve Allan Houston ile birlikte mücadele eden Towns ve ekibi, ilk turu 31 puanla lider tamamlayarak finale yükseldi. Team Cameron ise Kon Knueppel, Jalen Johnson ve Corey Maggette'den oluşan kadrosuyla finalde Knicks'in rakibi oldu.



Final turuna 38 puanla başlayan Team Cameron'a karşılık veren Team Knicks, 47 puanlık etkileyici bir performans ortaya koyarak organizasyonu kazandı. Towns, takımının attığı beş dört sayılık şutun ikisinde isabet bularak galibiyette önemli rol oynadı.



Shooting Stars şampiyonluğunun ardından Towns ve Brunson, pazar günü düzenlenecek Team World – Team USA Stripes formatındaki NBA All-Star maçında birbirlerine rakip olmaya hazırlanacak.



