14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Team Knicks, 2026 NBA All-Star Shooting Stars'ta şampiyon oldu

Team Knicks, 2026 NBA All-Star Shooting Stars organizasyonunun finalinde Team Cameron'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

calendar 15 Şubat 2026 03:25 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 03:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Team Knicks, 2026 NBA All-Star Shooting Stars'ta şampiyon oldu
Karl-Anthony Towns ve Team Knicks, 2026 NBA All-Star Shooting Stars organizasyonunun finalinde Team Cameron'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Jalen Brunson ve Allan Houston ile birlikte mücadele eden Towns ve ekibi, ilk turu 31 puanla lider tamamlayarak finale yükseldi. Team Cameron ise Kon Knueppel, Jalen Johnson ve Corey Maggette'den oluşan kadrosuyla finalde Knicks'in rakibi oldu.

Final turuna 38 puanla başlayan Team Cameron'a karşılık veren Team Knicks, 47 puanlık etkileyici bir performans ortaya koyarak organizasyonu kazandı. Towns, takımının attığı beş dört sayılık şutun ikisinde isabet bularak galibiyette önemli rol oynadı.

Shooting Stars şampiyonluğunun ardından Towns ve Brunson, pazar günü düzenlenecek Team World – Team USA Stripes formatındaki NBA All-Star maçında birbirlerine rakip olmaya hazırlanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
