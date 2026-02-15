14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta maçında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

calendar 15 Şubat 2026 01:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. 

11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.



Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon-Gyu Oh.



Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu.

Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor.

Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, KALESİNİ KORUMAKTA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor.

Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

EL BILAL TOURE VE KRISTJAN ASLLANI DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak.

Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Başakşehir maçında yeniden sahadaki yerini alabilecek.

İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de görev verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayla yeniden sahalara dönecek.

CEZA SINIRINDAKİLER 

Beşiktaş'ta üç oyuncu Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe ile oynanacak müsabakada cezalı olacak.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ, LİGDE SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta rakip ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez sarsan Orkun, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı.

Genç oyuncu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi.

BAŞAKŞEHİR'İN 8 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

39. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 39. randevuda kozlarını paylaşacak.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, daha önce 38 kez karşı karşıya geldi.

Taraflar oynadıkları maçlarda 11'er galibiyet alırken 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 47 golüne Başakşehir, aynı sayıda golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARINDA EŞİTLİK SÖZ KONUSU

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de35 kez karşılaşırken, tarafların 10'ar galibiyeti bulunuyor.

İki ekip, 15 maçta ise beraberliği bozamadı.

Takımlar, söz konusu maçlarda 42'şer golle birbirine karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA ZOR KAZANIYOR

Siyah-beyazlılar, ligde RAMS Başakşehir deplasmanında kazanmakta zorluk çekiyor.

turuncu-lacivertli ekibe 17 kez konuk olan Beşiktaş, 3 galibiyet aldı. Başakşehir, 7 maçı kazanırken 7 müsabaka eşitlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçlarda turuncu-lacivertliler 24, siyah-beyazlılar 20 gol attı.

İKİ EKİP, KUPADA 3 KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı.

Kupada 2009-10 sezonundaki grup maçı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-11 sezonunda ise finalde mücadele etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, kupaya uzandı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'nda karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.