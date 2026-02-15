Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler için yanıt!

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"MÜTHİŞ MÜCADELE VERDİK"
Zorlu deplasmanda alınan galibiyeti değerlendiren Kerem, takım performansına vurgu yaptı:
"Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik. Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur."
Trabzonspor'un iç sahadaki güçlü performansına dikkat çeken yıldız oyuncu, karşılaşmaya özel hazırlandıklarını belirtti:
"Zor bir deplasmandı. Trabzonspor bu ligin en önemli takımlarından biri. Yanılmıyorsam son 6 iç saha maçlarında da mağlup olmamışlardı. Böyle zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk ve buna göre hazırlandık."
"MAÇA FARKLI BİR SİSTEMLE BAŞLADIK"
Karşılaşmaya farklı bir oyun planıyla çıktıklarını söyleyen Kerem, geri düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını ifade etti:
"Maça farklı bir sistemle başladık. Trabzonspor'un nasıl hücum edeceğini biliyorduk ancak buna rağmen istemediğimiz şekilde goller yedik. Geriye düştük ama maçın başından sonuna kadar takım olarak müthiş bir performans ortaya koyduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."
"son 20 DAKİKA AYAKTAYDIK"
Maçın son bölümündeki heyecanı da paylaşan Kerem Aktürkoğlu, kulübenin atmosferini şu sözlerle anlattı:
"Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti."
TEPKİLER İÇİN YANIT
Kendi performansı ve eleştirilerle ilgili de konuşan milli oyuncu, güçlü bir mesaj verdi:
"Elbette gol atıp skora katkı sağlamak değerli ama benim için en önemlisi takımın kazanması. Taraftarımızın desteğini ilk günden beri hissediyorum. Düşüşler herkes için var. Ancak söz konusu ben olduğumda daha fazla gündem oluyor. Buna alıştım. Çok kez düşeceğim ama her zaman kalktığım gibi yine kalkacağım. Bu seviyede kalmak için ayağa kalkmak zorundasınız."
DOMENICO TEDESCO İÇİN AÇIKLAMA
Teknik direktör Domenico Tedesco ile iletişimine de değinen Kerem, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hocamızla sürekli bireysel olarak konuşuyoruz. Sadece benimle değil, tüm oyuncularla iletişimi çok iyi. Onun desteğini hissetmem sahada daha rahat olmamı sağlıyor. Hem bana hem takım arkadaşlarıma güveniyor, biz de ona güveniyoruz. Bu da sahaya sonuç olarak yansıyor."
