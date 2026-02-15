14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Inter, 90'da Juventus'un hayallerini yıktı!

İtalya Ligi'nde Juventus, Inter deplasmanında iki kez geriye düştü, 10 kişi kaldı direndi ama puan almayı başaramadı.

15 Şubat 2026 00:45
Haber: Sporx.com
Inter, 90'da Juventus'un hayallerini yıktı!
İtalya Ligi'nde 25. hafta maçında Inter ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus karşı karşıya geldi. Juventus iki kere geriye düştüğü maçta puan için direndi ama Inter galibiyete ulaştı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andrea Cambiaso (kendi kalesine), 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Juventus'un golleri 26. dakikada Andrea Cambiaso ve 83. dkaikada Manuel Locatelli'den geldi.

KENAN YILDIZ 75 DAKİKA...

Konuk ekip Juventus'ta Pierre Kalulu, 42. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, zaman zaman Inter savunmasına zor anlar yaşattı. Milli futbolcu, 75. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ DÖNDÜ

Sakatlığının ardından maça yedek kulübesinden başlayan bir başka milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu ve kalan sürede forma giydi. Hakan Çalhanoğlu çektiği şutlarla Juventus kalesinde tehlikeler yarattı ama gol bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 61'e yükseltti. Juventus 46 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Juventus salı günü Galatasaray'ı ağırlayacak sonra ligde Como'yu konuk edecek.

Inter çarşamba günü Bodo-Glimt deplasmanına çıktıktan sonra Lecce'ye konuk olacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
