Son galibiyet Avcı ile!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Trabzonspor'da hasret sürmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN TEK MAĞLUBİYETİYDİ
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı. Bu galibiyet ayrıyetten Fenerbahçe'nin o sezon ki tek mağlubiyetiydi.
Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.
