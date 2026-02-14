14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
3-1DA

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşımlar

Fenerbahçe, 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya paylaşımları yaptı.

calendar 14 Şubat 2026 22:54 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşımlar
Fenerbahçe, 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"Trabzon'da 3 puan bizim" paylaşımının arka plan müziğinde Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesine ithafen 'Yelkenler Biçilecek' marşının müziği yer aldı.


Fenerbahçe ardından 'Domenico Tedesco!" paylaşımı yaptı ve Tedesco'nun Fatih Tekke'yi tavlada yendiği  videosu gösterildi. Duvardaki resimlerde ise Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı'nın fotoğraflarıyla saygıda bulunuldu.

Ardından 'Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco" denilerek Asensio paylaşımı yapıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü'na ihtafen yapılan paylaşımda ise "Yine birilerinin kalbi kırılmış" denilerek Papara Park önünde bir çöp kutusuna atılmış bordo mavi çiçekler ve peluş bir balık oyuncağı gösterildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Anderson Talisca'nın Papara Park'a yakın bir yerden balık tuttuğu fotoğrafla paylaşım yapıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
