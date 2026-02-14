Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşımlar

Fenerbahçe, 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
"Trabzon'da 3 puan bizim" paylaşımının arka plan müziğinde Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesine ithafen 'Yelkenler Biçilecek' marşının müziği yer aldı.
Fenerbahçe ardından 'Domenico Tedesco!" paylaşımı yaptı ve Tedesco'nun Fatih Tekke'yi tavlada yendiği videosu gösterildi. Duvardaki resimlerde ise Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı'nın fotoğraflarıyla saygıda bulunuldu.
14 Şubat Sevgililer Günü'na ihtafen yapılan paylaşımda ise "Yine birilerinin kalbi kırılmış" denilerek Papara Park önünde bir çöp kutusuna atılmış bordo mavi çiçekler ve peluş bir balık oyuncağı gösterildi.
"Trabzon'da 3 puan bizim" paylaşımının arka plan müziğinde Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesine ithafen 'Yelkenler Biçilecek' marşının müziği yer aldı.
Trabzon'da 3 puan bizim!#İnanFenerbahçe pic.twitter.com/lnUoCtLr9V
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2026
Fenerbahçe ardından 'Domenico Tedesco!" paylaşımı yaptı ve Tedesco'nun Fatih Tekke'yi tavlada yendiği videosu gösterildi. Duvardaki resimlerde ise Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı'nın fotoğraflarıyla saygıda bulunuldu.
Ardından 'Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco" denilerek Asensio paylaşımı yapıldı.
Domenico Tedesco! pic.twitter.com/90nJP0OMUW
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2026
Basic human needs 😌 pic.twitter.com/D6266KFIfi
— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) February 14, 2026
14 Şubat Sevgililer Günü'na ihtafen yapılan paylaşımda ise "Yine birilerinin kalbi kırılmış" denilerek Papara Park önünde bir çöp kutusuna atılmış bordo mavi çiçekler ve peluş bir balık oyuncağı gösterildi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Anderson Talisca'nın Papara Park'a yakın bir yerden balık tuttuğu fotoğrafla paylaşım yapıldı.
Yine birilerinin kalbi kırılmış. 🫂#14Şubat pic.twitter.com/hol9vnyheP
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2026
🙂 pic.twitter.com/UqUZN2hfuE
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2026