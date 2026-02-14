Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Ligin 22 haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da bir seri daha sona erdi.
Evinde oynadığı müsabaka da rakibine 3-2'lik sonuç ile mağlup olan bordo-mavili ekip kendi sahasında ki yenilmezlik serisi de sona erdi.
Sahasındaki son 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımayan Karadeniz ekibinin, sahasındaki yenilmezlik serisi Fenerbahçe maçıyla son buldu.
Trabzonspor taraftarları, maç sonunda bordo-mavili kulübün yönetim kurulunu istifaya davet ederken futbolcuları mücadelelerinden ötürü alkışladı.
