Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyetle ilgili konuşan Ertan Torunoğulları, "Önemli bir deplasmandan galibiyetle döndüğümüz işçin mutluyuz. Şampiyonluğa inanıyoruz" dedi.
"Forvet transferi yapmadınız, herkes bir şey diyor..." hatırlatması üzerine Ertan Torunoğulları "Hocamıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Attığımız gollerden belli zaten.." açıklamasını yaptı.
