14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-2DA
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
0-028'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
1-030'
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin Papara Park'ta karşı karşıya geldiği mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran birlikte takip ediyor.

calendar 14 Şubat 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 20:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde sahadaki mücadele kadar tribündeki görüntü de dikkat çekti.

Papara Park'taki kritik karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran birlikte takip ediyor.

nerbahçe

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 14 8 0 50 20 50
3 Trabzonspor 22 13 7 2 43 25 46
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.