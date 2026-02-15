15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
0-116'
15 Şubat
Lorient-Angers
1-016'
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
2-055'
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
0-01'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-028'
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0IPT

Göztepe ile Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

calendar 15 Şubat 2026 19:06 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 19:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Göztepe ile Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
 
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta İzmir temsilcisi ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı. Konuk ekip ise 4 maç sonra ligde puan aldı.
 
Bu sonuçla birlikte Göztepe 41 puan, Kayserispor ise 16 puan oldu.
 
Ligin sonraki maçında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
47. dakikada Janderson'un taçtan gönderdiği topla altıpasta buluşan Godoi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlığı güçlükle çeldi.
 
65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Krastev'in savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
 
77. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına Onugkha'nın şutunda kaleci Lis, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
 
Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.
 
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
 
Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
 
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 75 Uğur Kaan Yıldız), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 75 Mohammed), Miroshi, Krastev, Janderson (Dk. 90 Arda Okan Kurtulan), Luiz (Dk. 55 Antunes)
 
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 45 Katongo), Furkan Soyalp (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz, Benes (Dk. 55 Mendes), Ramazan Civelek (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Cardoso (Dk. 67 Chalov), Onugkha
 
Sarı kartlar: Dk. 36 Lis, Dk. 74 Bokele (Göztepe), Dk. 85 Onurcan Piri (Yedek kulübesinde) (Zecorner Kayserispor)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.