Beşiktaş'a kötü haber: El Bilal Toure

Süper Lig'in 22. hafta maçında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku yaşandı.
Malili forvet El-Bilal Toure 30. dakikada Cerny'nin pasında savunma arkasına koşu atarken sol arka adalesini tuttu ve kendini yere bıraktı.
Yapılan tedavi sonrası kendini deneyen El Bilal Toure, 34. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
