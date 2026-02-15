Derbide gülen taraf Valencia!

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Levante ile Valencia karşı karşıya geldi.



Ciutat de Valencia'da oynanan derbide gülen taraf 2-0 ile Valencia oldu.



Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Largie Ramazani ile 84. dakikada Umar Sadiq kaydetti.



Bu sonuçla birlikte; Levante 18 puanla 19. sırada kalırken, Valencia ise puanını 26'ya çıkartarak küme düşme potasından bir nebze olsa uzaklaştı.



SIRADAKİ MAÇLARI: VILLAREAL



Levante önümüzdeki hafta içi evinde Villareal'i ağırlayacak. Valencia ise hafta sonu Villareal'e konuk olacak







