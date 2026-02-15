Orkun Kökçü coştu bir kere! Kariyerinde ilk

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekti.
Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.
Orkun Kökçü, kariyerinde de ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.
25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.
Orkun Kökçü'nün gol attığı maçlar
* Eyüpspor
* Konyaspor
* Kocaelispor
* Alanyaspor
* Başakşehir
Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.
Orkun Kökçü, kariyerinde de ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.
25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.
Orkun Kökçü'nün gol attığı maçlar
* Eyüpspor
* Konyaspor
* Kocaelispor
* Alanyaspor
* Başakşehir