15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
0-05'
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Orkun Kökçü coştu bir kere! Kariyerinde ilk

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 lig maçında ağları havalandırmayı başardı ve kariyerinde ilk kez böyle bir seri yakaladı.

calendar 15 Şubat 2026 21:26 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 21:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekti.

Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.

Orkun Kökçü, kariyerinde de ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.

Orkun Kökçü'nün gol attığı maçlar

* Eyüpspor
* Konyaspor
* Kocaelispor
* Alanyaspor
* Başakşehir

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
