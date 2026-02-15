15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
0-05'
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Pendikspor'dan erken gollerle galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor sahasında Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

calendar 15 Şubat 2026 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jonson Clarke-Harris ve 19. dakikada Dorđe Denic kaydetti.
 
Bu sonuçla birlikte Pendikspor 42 puana yükselirken Sarıyer 30 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Pendikspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyer ise Amedspor'u ağırlayacak.
 
Stat: Pendik
 
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Haydar Avcı, İbrahim Ethem Potuk
 
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan (Dk. 66 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 66 Kitsiou), Denic (Dk. 90+3 Efehan Pekdemir), Thuram, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur)
 
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 66 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa (Dk. 83 Fethi Özer), Eşref Korkmazoğlu, Marcos-Silva, Kulasin (Dk. 66 Oğuzhan Yılmaz), Poko, Regattin (Dk. 66 Aytaç Kara), Camara, Eze (Dk. 66 Batuhan Kör)
 
Goller: Dk. 4 Clarke-Harris, Dk. 19 Denic (Atko Grup Pendikspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 11 Furkan Doğan, Dk. 45 Yiğit Fidan, Dk. 78 Kitsiou, Dk. 84 Ahmet Karademir, Dk. 86 Deniz Dilmen, Dk. 87 Adnan Uğur, Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor), Dk. 81 Caner Osmanpaşa, Dk. 90 Marcos-Silva (SMS Grup Sarıyer)
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
