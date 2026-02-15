Orkun Kökçü'den Van Persie ve Kuyt itirafı!

Maçın ardından siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

Maçın oynandığı zemin hakkında konuşan takım kaptanı, "Buraya milli takımla geliyordum ve zemin çok iyiydi. Bugün zemin ağır ve kaygandı. İstediğimiz oyunu gösteremedik. İlk yarıda zorlandım. Kolay atacağım topları atamadım, top kayıpları oldu. Pes etmedik. İlk golden sonra insan daha da rahat oluyor. İllaki bir pozisyon yakalarım diye maça devam ettim. Kafam daha rahat. Onun sonunda da pozisyona girip golümü attım. En önemli şimdi 3 puan. Zor bir maçtı. Başakşehir de iyi bir takım. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Hava iyi, hava güzel. Herkes herkesle iyi anlaşıyor. Kamplar güzel geçiyor. Pek de sakat hissetmedim son anlarda, yorgundum. O da sahaya endeksli bir şey." dedi.

Galibiyet golünü atan Mustafa Hekimoğlu'ndan övgüyle söz eden Kökçü, "Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu. Onunla ilgilenmeye çalışıyoruz elimden geldiğince. Biz de o yollardan geçtik. Ben genç oyuncuları seviyorum. Bana Feyenoord'da Robin van Persie ve Dirk Kuyt çok yardımcı oldu. Ben de ilgilenebileceğim kadar yapıyorum. Tek ben değil, tüm arkadaşlarım öyle. İyi bir grup olduk. Hava iyi. Herkes herkesle çok iyi anlaşıyor. Mustafa için ayrı mutluyum. Önemli bir golle 3 puanı getirdi. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

"BANA DA VAN PERSIE VE KUYT YARDIM ETMİŞTİ"

'GOL ATMAM ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLDİ, 3 PUAN DAHA ÖNEMLİYDİ'

Alınan 3 puanın attığı golden daha önemli olduğunu söyleyen Orkun, "Zaten 'Bir gol atsam devam gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın. Gol atmam çok önemli değildi, 3 puan daha önemliydi. Önümüze bakacağız. Kupada bir sonraki tur için elimizden geleni yapacağız. Maç maç ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Normalde öne geçiyoruz veya berabere kalıyoruz ya da geriden gelip beraberliği yakalıyoruz. Bugün de böyle oldu. Pes etmedik. Son dakikada gelen gol de bizi biraz rahatlattı. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Önümüzde çok önemli maç var."

'DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ'

Takımdaki herkesin çok iyi performans verdiğini vurgulayan Orkun, "Ortam iyi, herkes birbirine alıştı. İlk başta biraz zorluk çekiyorsun. Takım arkadaşını yüzde 100 tanıyamıyorsun ama yeni transferler dahil herkes çok iyi performans gösteriyor. Daha çok çalışacağız ve önümüze bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.