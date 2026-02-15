Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg, sahasında Heidenheim'ı 1-0 yendi.



Augsburg'a galibiyeti getiren tek golü, 80. dakikada penaltıdan Alexis Maurice attı.



Augsburg forması giyen Mert Kömür ile Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi, maçın tamamında sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Augsburg puanını 25'e yükseltti, Heidenheim ise son sıradaki yerinde kaldı.



Augsburg, haftaya Wolfsburg ile deplasmanda; Heidenheim ise Stuttgart ile evinde karşılaşacak.



