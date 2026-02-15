15 Şubat
Augsburg tek golle geçti!

Augsburg, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında evinde Heidenheim'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 15 Şubat 2026 19:27
Haber: Sporx.com
Augsburg tek golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg, sahasında Heidenheim'ı 1-0 yendi.

Augsburg'a galibiyeti getiren tek golü, 80. dakikada penaltıdan Alexis Maurice attı.

Augsburg forması giyen Mert Kömür ile Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi, maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Augsburg puanını 25'e yükseltti, Heidenheim ise son sıradaki yerinde kaldı.

Augsburg, haftaya Wolfsburg ile deplasmanda; Heidenheim ise Stuttgart ile evinde karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.