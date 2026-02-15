Ergin Ataman'a büyük şok!

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde hiç beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı.



Lig sonuncusu Kolossos ile OAKA'da karşılaşan Panathinaikos, sahadan 102-97'lik skorla mağlup ayrıldı. OAKA'da tribünler sonuca çok büyük tepki gösterdi.



Böylece Pana, Yunanistan Ligi'nde 18. maçında 3. yenilgisini aldı ve Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası ikinci bir şok daha yaşadı.



Kolossos ise 18. maçında 5. galibiyetini aldı.



