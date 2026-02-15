Yan Diomande'den Bayern Münih için transfer yanıtı

Leipzig forması giyen Yan Diomande, Bayern Münih'in kendisine olan ilgisi hakkında konuştu.



19 yaşındaki genç futbolcu, Bayern Münih'in ilgisiyle ilgili, "Böyle bir şey duymak güzel ama Bayern Münih'ten kimseyle konuşmadım. Bunun için doğru zaman değil. Burada mutluyum ve tamamen Leipzig'e odaklanmak istiyorum." dedi.



Leipzig forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan genç futbolcu, 8 gol attı ve 6 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Diomande'nin, Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



