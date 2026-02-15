15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
1-057'
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
0-073'
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-263'
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Yan Diomande'den Bayern Münih için transfer yanıtı

Leipzig forması giyen Yan Diomande, Bayern Münih'in kendisiyle ilgilenmesinin güzel olduğunu ancak takımına odaklanmak istediğini söyledi.

calendar 15 Şubat 2026 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Yan Diomande'den Bayern Münih için transfer yanıtı
Leipzig forması giyen Yan Diomande, Bayern Münih'in kendisine olan ilgisi hakkında konuştu.

19 yaşındaki genç futbolcu, Bayern Münih'in ilgisiyle ilgili, "Böyle bir şey duymak güzel ama Bayern Münih'ten kimseyle konuşmadım. Bunun için doğru zaman değil. Burada mutluyum ve tamamen Leipzig'e odaklanmak istiyorum." dedi.

Leipzig forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan genç futbolcu, 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Diomande'nin, Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 19 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 36 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
