Jorge Jesus: 'Al Hilal'in ekonomik gücü daha fazla'

Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligdeki rekabet ve eski takımı Al Hilal ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.



Portekizli teknik direktör, Al Hilal'in ekonomik gücünün Al Nassr'a göre daha fazla olduğunu dile getirdi.



Jorge Jesus, "Al Hilal'de çalıştım. Onların ekonomik gücü daha fazla. Oradayken bundan faydalandım. Al Nassr, farklı kaynaklarla üst sıralar için mücadele etmek zorunda." diye konuştu.



"DİĞER TARAFTA BULUNDUM"



Jesus, "Al Nassr, daha büyük ekonomik güce sahip rakiplerle nasıl mücadele edeceğini bilen bir takım. Ben diğer tarafta bulundum, nasıl bir şey olduğunu biliyorum, güçlü olmaya devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.



"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"



Al Nassr'da görev alma nedeninin Al Hilal ile olan şampiyonluk farkını azaltmak olduğunu söyleyen 71 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonluk mücadelesindeyiz ve liderin bir puan arkasında yer alıyoruz, bu son yıllarda Al Nassr'ın yapamadığı bir şey. Al Nassr, son yollarda liderin 16 veya 14 puan gerisinde sezonu tamamladı. Ne olacağını bilmiyorum ama bu yıl bunun olmasını istemiyoruz. Sonuna kadar zirve için mücadele edebileceğimize eminim." dedi.



Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al Hilal'in 53, Jorge Jesus'un ekibi Al Nassr'ın ise 52 puanı bulunuyor.



