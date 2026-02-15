15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
1-144'
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-056'
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
2-254'
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
1-044'
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-044'
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-041'
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-288'
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
0-015'
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-180'
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Jorge Jesus: "Al Hilal'in ekonomik gücü daha fazla"

Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, eski takımı Al Hilal'in ekonomik gücünün Al Nassr'dan daha fazla olduğunu söyledi.

calendar 15 Şubat 2026 17:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jorge Jesus: 'Al Hilal'in ekonomik gücü daha fazla'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligdeki rekabet ve eski takımı Al Hilal ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Portekizli teknik direktör, Al Hilal'in ekonomik gücünün Al Nassr'a göre daha fazla olduğunu dile getirdi.

Jorge Jesus, "Al Hilal'de çalıştım. Onların ekonomik gücü daha fazla. Oradayken bundan faydalandım. Al Nassr, farklı kaynaklarla üst sıralar için mücadele etmek zorunda." diye konuştu.

"DİĞER TARAFTA BULUNDUM"

Jesus, "Al Nassr, daha büyük ekonomik güce sahip rakiplerle nasıl mücadele edeceğini bilen bir takım. Ben diğer tarafta bulundum, nasıl bir şey olduğunu biliyorum, güçlü olmaya devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Al Nassr'da görev alma nedeninin Al Hilal ile olan şampiyonluk farkını azaltmak olduğunu söyleyen 71 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonluk mücadelesindeyiz ve liderin bir puan arkasında yer alıyoruz, bu son yıllarda Al Nassr'ın yapamadığı bir şey. Al Nassr, son yollarda liderin 16 veya 14 puan gerisinde sezonu tamamladı. Ne olacağını bilmiyorum ama bu yıl bunun olmasını istemiyoruz. Sonuna kadar zirve için mücadele edebileceğimize eminim." dedi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al Hilal'in 53, Jorge Jesus'un ekibi Al Nassr'ın ise 52 puanı bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.