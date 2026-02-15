Minik Pars'ın 'otoparklardan şampiyonluğa' motosiklet yolculuğu

İzmir'de milli motosikletçi Batu Pehlivan'ın antrenman pistine dönüştürdüğü otoparklarda yarışlara hazırladığı 7 yaşındaki oğlu Atlas Pars, dünya şampiyonu Türk motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun izinde ilerliyor.



Minik motosikletçi Atlas Pars Pehlivan, geçen yıl Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3 ve 5'inci ayaklarında 50 cc Mini kategorilerinde birincilikler elde etti. Pars, aynı kategorinin genel klasmanında da Türkiye şampiyonu oldu.



Yeteneğiyle dikkati çeken Atlas Pars'ın bu başarısının ardında, milli motosikletçi babası Batu Pehlivan'ın büyük emeği bulunuyor.



Motosiklet servisi işleten baba Pehlivan, oğluna henüz 2,5 yaşındayken motosiklet kullanmayı öğretti. Pehlivan, kentteki yarış pistinin kapatılmasının ardından yüksek hızlı antrenmanlar için oğlunu Uşak Belediyesi Yarış Pisti'ne götürmeye başladı. Antrenmanlarda kullanması gereken ekipmanları ve motosikletleri karavanına yükleyen Pehlivan, bir süre Pars ile haftanın iki günü Uşak'taki pistte antrenman yaptı.



Piste gitmekte zorluklar yaşayan Pehlivan, çareyi büyük otopark alanlarında çalışmakta buldu. Baba ve oğlu, açık otoparklarda araçların olmadığı dönemlerde çalışmaya başladı.



İkili, karavanla gittikleri otoparklarda önce koruyucu kıyafetleri giyip motosikletleri hazır hale getiriyor. Kuka setlerini belirlenen noktalara yerleştiren baba oğlu, alanda "zorlu" pist koşulları oluşturuyor.



Minik Pars birkaç kez kaza da geçirdiği zorlu antrenmanlarının karşılığını, kazandığı Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırdı.



- "Çok kısıtlı imkanlarla Türkiye şampiyonluğunu elde edebildik"



Batu Pehlivan, AA muhabirine oğlunun ilk şampiyonluğunu elde etmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Şampiyonluğun arkasında ciddi emeğin olduğunu anlatan Pehlivan, "Hikayemizin başlığı 'otoparklardan Türkiye şampiyonluğuna uzanan yolculuk' olmalı. Türkiye şampiyonu olabilmek için buralardan geldik. Yağmur, çamur, kış, soğuk, sıcak demedik. Pars'ın emekleri çok fazla. Çalışacağımız bu spora özgü bir alan yok. Çok kısıtlı imkanlarla Türkiye şampiyonluğunu elde edebildik. İmkanımız olsa kim bilir Avrupa ve dünya şampiyonalarında ne şekilde boy gösteririz." dedi.



Pehlivan, hedeflerinin uluslararası başarı olduğunu vurgulayarak "Şimdiki serüvenimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermek ama bunun bir yaş sınırı var. 10 yaşından itibaren katılabiliyorsunuz. Özel izinle bir yıl geriye çekilebiliyor. Avrupa'da bir eğitim kampı var. Oraya katılıp ne durumda olduğumuza bakacağız. Oradan bir eğitim alacağız. Katıldıktan sonra da Avrupa'da bir Türk olarak boy göstermek istiyoruz. Pars'ın isminin duyulmasını istiyoruz." diye konuştu.



- Yaşı küçük hedefi büyük



Atlas Pars Pehlivan da ilk şampiyonluğuna ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.



Yarıştan önce ve yarış sırasında çok heyecanlandığını anlatan Atlas Pars, "Şampiyonanın 5. ayağındaki yarıştan önce gece uyuyamadım. Sabah kalktığımda da çok heyecanlıydım. Babama 'Ben çok heyecanlıyım" dedim. Babam da 'Heyecanlanmana gerek yok, bu zaten bizim işimiz.' dedi. Hava çok yağmurluydu. Üç gün boyunca yağmurda yarıştım. Çok yağmurluydu. İkinciye tura geldim ve Türkiye şampiyonu oldum. Babam 'Seninle çok gurur duyuyorum' dedi. Ben de babama 'Ben de seninle gurur duyuyorum' dedim." ifadelerini kullandı.



Pars, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını kaydederek "Toprak ağabeyi gibi dünya şampiyonu olmak" istediğini sözlerine ekledi.



