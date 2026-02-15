Beşiktaş'ta alarm: Dersimiz savunma

Zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hafta boyunca savunma derslerine ağırlık verildi.
Rakibinin özellikle geçiş hücumlarında etkili olması sebebiyle bu konuya eğilen teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasına yönelik özel çalışmalar gerçekleştirdi. Savunma hattının mesafesinin korunması üzerinde özellikle duruluyor.
TAKIM HALİNDE PRES
Teknik direktör Yalçın, bütün oyuncularına kayarak müdahalelerden kaçınmaları yönünde de net uyarılarda bulundu. Amaç, hamle yapayım derken savunma dengesini tamamen kaybetmemek ve kart görmemek.
Sergen Yalçın'ın özellikle istediği şey bireysel değil, takım halinde ve kontrollü pres. Ön alanda baskı yapılırken arkadaki yerleşimin bozulmaması temel prensip.
