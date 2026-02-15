14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Beşiktaş'ta alarm: Dersimiz savunma

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kolay yenilen goller için hafta boyuncu takımı savunma ağırlıklı çalıştırdı.

calendar 15 Şubat 2026 09:35
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta alarm: Dersimiz savunma
Zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hafta boyunca savunma derslerine ağırlık verildi.

Rakibinin özellikle geçiş hücumlarında etkili olması sebebiyle bu konuya eğilen teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasına yönelik özel çalışmalar gerçekleştirdi. Savunma hattının mesafesinin korunması üzerinde özellikle duruluyor.

TAKIM HALİNDE PRES

Teknik direktör Yalçın, bütün oyuncularına kayarak müdahalelerden kaçınmaları yönünde de net uyarılarda bulundu. Amaç, hamle yapayım derken savunma dengesini tamamen kaybetmemek ve kart görmemek.

Sergen Yalçın'ın özellikle istediği şey bireysel değil, takım halinde ve kontrollü pres. Ön alanda baskı yapılırken arkadaki yerleşimin bozulmaması temel prensip.

