14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Galatasaray'da kulübe etkisi!

Ligin ilk yarısında yedek kulübesinde fazla hamle şansı bulunmayan teknik direktör Okan Buruk, artık geniş kadronun keyfini sürüyor. Eyüp önünde sonradan oyuna giren Singo ve Barış iki gole katkı verdi.

15 Şubat 2026 09:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Galatasaray'da ligin ilk yarısında eleştirilen en önemli konu kulübenin yetersizliği olmuştu. Ancak ara transfer döneminde yapılan hamleler ile bu durum tamamen ortadan kalktı ve teknik direktör Okan Buruk artık geniş kadronun keyfini sürmeye başladı.

Kritik Juventus maçını düşünerek bazı oyuncularını dinlendiren ve bazı isimleri ikinci yarıda oyuna alan başarılı çalıştırıcı herkesi kullanıyor. Kulübede Günay, Jakobs, Kaan, Singo, Sallai, Sara, Asprilla Torreira, Nhaga ve Barış gibi isimler vardı.

YENİ YILDIZLAR ÇOK BEĞENİLDİ

Sadece bu fotoğraf bile yüzleri güldürürken ikinci yarıda oyuna giren isimler çok önemli katkı verdi. Barış Alper Yılmaz, Icardi'nin hat-trick yaptığı golde asisti yaparken, Singo ise Onguene'nin kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isim olmuştu. Bunun yanı sıra yeni transferdenden 18 yaşındaki Nhaga ve kiralık gelen Asprilla'nın da performansları izleyenlerden tam not aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Sane'nin de iyileşmesinden sonra kadro kurmakta tatlı bir zorluk yaşayacağa benziyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
