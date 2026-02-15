14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftada deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

calendar 15 Şubat 2026 09:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftada Karşıyaka'ya konuk olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 5'ten naklen ekranlara gelecek.

Geride kalan 19 maçta 11 galibiyet 8 mağlubiyet alan Gianmarco Pozecco'nun öğrencileri puan tablosunda 8. sırada bulunuyor. Sarı kırmızılılarda James Palmer Jr. 19.89 sayı ve 5.28 asist ortalaması ile mücadele ederken Fabian White ise 5.89 ribaund ortalaması ile oynuyor.

Karşıyaka'da Cameron Young 15.88 sayı ortalaması buldu. Chris Chiozza 6.25 asist ortalaması üretti. Samet Geyik 5.81 ribaund ortalaması yakaladı.

İki takım son olarak 26 Ekim 2025'te karşı karşıya gelirken Galatasaray maçı 103-83 kazanmıştı.

Galatasaray MCT Technic, bu maçın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada Türk Telekom'u konuk edecek. Karşıyaka ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.