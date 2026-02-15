Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftada Karşıyaka'ya konuk olacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 5'ten naklen ekranlara gelecek.



Geride kalan 19 maçta 11 galibiyet 8 mağlubiyet alan Gianmarco Pozecco'nun öğrencileri puan tablosunda 8. sırada bulunuyor. Sarı kırmızılılarda James Palmer Jr. 19.89 sayı ve 5.28 asist ortalaması ile mücadele ederken Fabian White ise 5.89 ribaund ortalaması ile oynuyor.



Karşıyaka'da Cameron Young 15.88 sayı ortalaması buldu. Chris Chiozza 6.25 asist ortalaması üretti. Samet Geyik 5.81 ribaund ortalaması yakaladı.



İki takım son olarak 26 Ekim 2025'te karşı karşıya gelirken Galatasaray maçı 103-83 kazanmıştı.



Galatasaray MCT Technic, bu maçın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada Türk Telekom'u konuk edecek. Karşıyaka ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.







