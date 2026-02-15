15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
14:30
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
14:15
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
14:30
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Galatasaray - Juventus maçının hakemleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda oynanacak Galatasaray - Juventus maçını Hollandalı Danny Makkelie yönetecek. VAR koltuğunda ise Alman hakem Bastian Dankert oturacak.

calendar 15 Şubat 2026 12:29 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 12:49
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü RAMS Park'ta Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak.

Hollandalı hakem daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçında Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.

Danny Makkelie'nin bugüne kadar yönettiği Türk takımı ve A Milli Takım maçları;

AS Monaco 1-0 Galatasaray (2025): Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçı.

Trabzonspor 0-0 Kopenhag (2022): Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş maçı.

PSG 5-1 Başakşehir (2020): Irkçılık tartışmaları nedeniyle yarıda kalan ve ertesi gün tamamlanan olaylı maç. (Makkelie, ertesi gün maçı yönetmek için atanan yeni hakem ekibindeydi).

Beşiktaş 1-1 Olympiakos (2017): UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı.

Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe (2016): UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanş maçı.

Türkiye 0-3 İtalya (2021): EURO 2020'nin (2021'de oynanan) açılış maçı.

Türkiye 2-1 İsveç (2016): Hazırlık karşılaşması.

VAR HAKEMİ BASTIEN DANKERT

Öte yandan mücadelenin VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert oturacak. 

Bastian Dankert, 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray - Östersunds maçının hakemliğini yapmıştı.  İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da Dankert'in yönettiği maçta berabere kalarak elenmişti.




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
