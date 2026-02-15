Galatasaray - Juventus maçının hakemleri belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü RAMS Park'ta Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak.
Hollandalı hakem daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçında Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.
Danny Makkelie'nin bugüne kadar yönettiği Türk takımı ve A Milli Takım maçları;
AS Monaco 1-0 Galatasaray (2025): Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçı.
Trabzonspor 0-0 Kopenhag (2022): Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş maçı.
PSG 5-1 Başakşehir (2020): Irkçılık tartışmaları nedeniyle yarıda kalan ve ertesi gün tamamlanan olaylı maç. (Makkelie, ertesi gün maçı yönetmek için atanan yeni hakem ekibindeydi).
Beşiktaş 1-1 Olympiakos (2017): UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı.
Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe (2016): UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanş maçı.
Türkiye 0-3 İtalya (2021): EURO 2020'nin (2021'de oynanan) açılış maçı.
Türkiye 2-1 İsveç (2016): Hazırlık karşılaşması.
VAR HAKEMİ BASTIEN DANKERT
Öte yandan mücadelenin VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert oturacak.
Bastian Dankert, 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray - Östersunds maçının hakemliğini yapmıştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da Dankert'in yönettiği maçta berabere kalarak elenmişti.
