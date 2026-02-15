Alperen Şengün'den All-Star öncesi mesaj

2026 NBA All-Star maçında Dünya Takımı kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, Türkiye'yi ve ailesini en iyi şekilde temsil etmenin büyük gururunu taşıdığını belirtti.ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alperen Şengün, Türkiye'deki insanların gece kalkıp kendisini takip etmesinin anlam ifade ettiğini söyledi.Alperen Şengün, "dedi.Ailesiyle beraber olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan milli oyuncu,diye konuştu.EuroLeague'de oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe Beko hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan 23 yaşındaki oyuncu her iki takımı da Final Four'da görmek istediğini dile getirdi.Alperen Şengün,şeklinde konuştu.Olimpiyatlar hakkında sorulan, "sorusunacevabını veren Houston Rockets'ın yıldızı, babasının balıkçı olmasından dolayı çocukluğunda çok defa yüzme sporu yaptığını ifade etti.Alperen Şengün, ayrıca A Milli Basketbol Takımı'nı 2028 Olimpiyatları'na taşımalarının hedeflerinden biri olduğunun altını çizdi.