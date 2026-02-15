15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
1-058'
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
0-074'
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-264'
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Juventus'ta Khephren Thuram belirsizliği!

Juventus'ta sakatlığı bulunan Khephren Thuram'ın durumu bugün (Pazar) netlik kazanacak.

calendar 15 Şubat 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta Khephren Thuram belirsizliği!
İtalya Serie A'da Inter'e deplasmanda kaybeden Juventus, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İtalyan ekibinde sakatlığı bulunan ve Inter deplasmanında forma giyemeyen Khephren Thuram'ın durumu bugün (Pazar) netlik kazanacak.

"GALATASARAY İÇİN ZAMANLA YARIŞ"

Tuttosport'ta yer alan haberde, Thuram için, "Juventus, onu yarın (Pazartesi) İstanbul'a giden uçağa bindirmek için zamanla yarışıyor. Bu, bugünkü gelişmelere bağlı olacak, ancak Spalletti bu sefer de onun iyileşmesini zorlamayacak: Bu dönemde oynanacak birçok maç, en iyi fiziksel kondisyonu gerektiriyor. Thuram bunu garanti edemezse, Şampiyonlar Ligi eleme sürecinde bir başka önemli dönüm noktası olan Como maçında sahada olmak için iyileşmeye çalışacak. Thuram'ın Galatasaray maçında ilk 11'de yer alacağını hayal etmek zor, ama henüz imkansız da değil. Durumu bugün biraz daha netlik kazanacak." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Thuram, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 19 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 36 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
