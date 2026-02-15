Juventus'ta Khephren Thuram belirsizliği!

İtalya Serie A'da Inter'e deplasmanda kaybeden Juventus, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İtalyan ekibinde sakatlığı bulunan ve Inter deplasmanında forma giyemeyen Khephren Thuram'ın durumu bugün (Pazar) netlik kazanacak.
"GALATASARAY İÇİN ZAMANLA YARIŞ"
Tuttosport'ta yer alan haberde, Thuram için, "Juventus, onu yarın (Pazartesi) İstanbul'a giden uçağa bindirmek için zamanla yarışıyor. Bu, bugünkü gelişmelere bağlı olacak, ancak Spalletti bu sefer de onun iyileşmesini zorlamayacak: Bu dönemde oynanacak birçok maç, en iyi fiziksel kondisyonu gerektiriyor. Thuram bunu garanti edemezse, Şampiyonlar Ligi eleme sürecinde bir başka önemli dönüm noktası olan Como maçında sahada olmak için iyileşmeye çalışacak. Thuram'ın Galatasaray maçında ilk 11'de yer alacağını hayal etmek zor, ama henüz imkansız da değil. Durumu bugün biraz daha netlik kazanacak." denildi.
SEZON PERFORMANSI
Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Thuram, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
