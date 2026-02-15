15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
1-057'
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
0-073'
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-263'
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Patrice Evra: "Biz hayatta kalmak için futbol oynardık"

Manchester United, Juventus ve Fransa Milli Takımının eski oyuncusu Patrice Evra, eski jenerasyonla bugünü kıyasladı.

15 Şubat 2026 14:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Patrice Evra: 'Biz hayatta kalmak için futbol oynardık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Manchester United, Juventus ve Fransa Milli Takımının eski oyuncusu Patrice Evra, günümüz futbolcularıyla kendi jenerasyonu arasındaki farklara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ FUTBOLU HAYATTA KALMAK İÇİN OYNADIK"

Evra, eski dönemle bugünü kıyaslarken şunları söyledi:

"Biz futbolu hayatta kalmak, ailemizi geçindirmek için oynuyorduk. Şimdi farklı bir nesil var. Onları suçlamıyorum, bu toplumun bir sonucu. Herkes iyi görünmek zorunda, iyi saatler, iyi arabalar... Her şey değişti."

"DÜNYA DEĞİŞTİ"

Eski takım arkadaşı Roy Keane ve diğer eski futbolcuların yeni nesli eleştirmesine de değinen Evra:

"Onlara 'Bu yeni bir jenerasyon' diyorum. Ben bile sosyal medyada vakit geçiriyorum. Dünya değişti."

"SAHADA SAYGISIZLIK PAHALIYA PATLARDI"

Evra, sokakta futbol oynayarak büyüdüğünü ve bunun karakterini şekillendirdiğini belirtti: 

"Benden 10-15 yaş büyük insanlara karşı oynuyordum. Eğer birine çalım atıp topu bacak arasından geçirirsen, saygısızlık sayılırdı ve seni döverlerdi. Bunu acı şekilde öğrendim. Beni ben yapan buydu."

Çalışma ahlakının önemine dikkat çeken Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo örneği üzerinden konuştu:

"Yetenek herkeste olabilir ama çalışma ahlakın var mı? Messi taraftarları, Cristiano'yu kendi jenerasyonunun en iyisi dediğimde bana kızıyor. Onları kıyaslamıyorum ama mesele onun çalışma ahlakı."

"BİZ SAHADA KATİLDİK" 

Evra, eski Manchester United dönemine dair şu sözleri kullandı:

"Her zaman iyi çocuk değildim. Sahada bir katildim. Kazanma zihniyeti budur. Şimdi futbolcuların maç öncesi gülümsediğini görüyorum. Biz birbirimizi yok ediyorduk. Ferguson bazen antrenmanı durdurmak zorunda kalıyordu çünkü sahada birbirimizi parçalardık. Arkadaş değildik ama maç bitince 'özür dilerim' derdik."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 19 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 36 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
