İtalya Serie A'nın 25. haftasında Udinese, Sassuolo'yu konuk etti.



Blueenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sassuolo 2-1 kazandı.



Udinese'nin golünü 10. dakikada Oumar Solet kaydetti. Sassuolo'nun golleri ise 56. dakikada Armand Lauriente ve 58. dakikada Andrea Pinamonti'den geldi.



Udinese'de Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Sassuolo 32 puana ulaştı, Udinese de 32 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Udinese, deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Sassuolo ise Atalanta'yı ağırlayacak.