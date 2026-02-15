Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 35-26 yendi.
Köyceğiz Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-10 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Köyceğiz ekibi, salondan 35-26 galip ayrıldı.
