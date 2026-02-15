Kanadalı Mikael Kingsbury'den altın madalya

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler çiftler moguls kategorisinde Kanadalı Mikael Kingsbury, altın madalya elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 9. gününde serbest stil kayak erkekler çiftler moguls müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Mikael Kingsbury, finalde karşılaştığı Japon Ikuma Horishima'ya 30-5 üstünlük kurarak altın madalyaya ulaştı. Kingsbury, oyunlardaki ikinci, kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını aldı.
Horishima'nın gümüş madalya kazandığı kategorinin üçüncülük müsabakasında ise Japon Takuya Shimakawa'yı 20-15'lik skorla geçen Avustralyalı Matt Graham, bronz madalyayı boynuna taktı.
