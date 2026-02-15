15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
1-042'
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-054'
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
2-252'
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
1-042'
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-042'
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-040'
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-286'
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
0-012'
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-178'
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Edin Dzeko asistledi, Türk yıldızlar bitirdi!

Almanya Bundesliga 2. Lig'in 22. hafta maçında Schalke 04, deplasmanda Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etti.

calendar 15 Şubat 2026 17:34 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 17:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Edin Dzeko asistledi, Türk yıldızlar bitirdi!
Almanya Bundesliga 2.Lig'in 22. hafta maçında Schalke 04, deplasmanda Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi.

Holstein Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Schalke 04, 2-1'lik skorla kazandı.

Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Kenan Karaman ve 29. dakikada Hasan Kuruçay kaydetti. Her iki golde de asisti Edin Dzeko yaptı.

Holstein Kiel'in tek golü ise 55. dakikada penaltıdan David Zec'ten geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Edin Dzeko 90 dakika sahada kalırken, Kenan Karaman 85. dakikada oyundan alındı. 

Bu sonucun ardından Schalke puanını 43'e yükseltti, Holstein Kiel ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke 04, Magdeburg'u konuk edecek; Holstein Kiel ise Karlsruher SC deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.