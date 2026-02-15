15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
0-116'
15 Şubat
Lorient-Angers
1-016'
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
2-055'
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
0-01'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-028'
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0IPT

Milano-Cortina 2026'da Klaebo adını tarihe yazdırdı!

Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, kış oyunlarında 9 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

calendar 15 Şubat 2026 18:17
Haber: AA
Milano-Cortina 2026'da Klaebo adını tarihe yazdırdı!
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget, Einar Hedegart ve Johannes Hoesflot Klaebo'dan oluşan Norveç, bir saat 4 dakika 24.5 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı.

Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik ve 10 kilometre serbest kategorilerinin ardından Milano-Cortina 2026'da 4, kariyerinde 9. olimpiyat altın madalyasını kazanarak rekor kırdı.

Bu kategoride Fransa 22.2 saniye geride gümüş, İtalya ise 47.9 saniye farkla bronz madalya aldı.

- Klaebo tarihe geçti

Milano Cortina 2026'da adını tarihe yazdıran Klaebo, kış olimpiyatlarında 9 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Klaebo, Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie ile paylaştığı kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu rekorunu tek başına ele geçirdi.

Norveçli sporcu, Milano-Cortina 2026'da 4 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere kariyerinde 11 olimpiyat madalyası kazandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
