15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
1-147'
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
0-150'
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-040'
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
1-281'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Fenerbahçe Beko, Ankara deplasmanında galip

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Türk Telekom'u mağlup etti.

15 Şubat 2026 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Ankara deplasmanında galip






Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Türk Telekom'u X-X mağlup ederek ligde arka arkaya 8. galibiyetini adlı.
 
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler 20 galibiyete ulaşırken Türk Telekom 8. mağlubiyetini almış oldu.
 
Maça 6 sayılık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk bölümü 10-4 önde geçti. Türk Telekom hücumlarında istediği sonuçları alamazken konuk ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a (8-17) kadar çıkardı. Savunmadaki etkisini hücuma yansıtmayı başaran ev sahibi ekip, farkı 2'ye (17-19) indirdi. Kalan bölümde Jantunen'in serbest atıştan bulduğu sayıya, Allman üçlükle cevap verdi ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.
 
İkinci periyodun başında Mert Emre Ekşioğlu'nun sayısına Smith'in üçlüğüyle karşılık veren Türk Telekom, maçta ilk kez öne (23-22) geçti. Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla yeniden üstünlüğü yakaladı: 30-32. Pota altında etkisini artıran konuk ekip, farkı çift hanelere (31-41) çıkardı. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçerken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-36 üstün gitti.
 
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonuna 4 dakika 49 saniye kala farkı 16'ya (45-61) yükseltti. Son bölümde Türk Telekom farkı tek haneye (9) indirmeyi başarsa da konuk ekip aldığı molanın ardından etkisini artırdı ve son 10 dakikaya 12 sayılık (58-70) avantajla girdi.
 
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.
 
Salon: Ankara
 
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Kerem Yılmaz
 
Türk Telekom: Devoe 2, Usher 2, Trifunovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Alexander 13, Allman 20, Berkan Durmaz 2, Smith 14, Bankston 9, Ata Kahraman 3
 
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 6, Bacot 9, Wilbekin 12, Mert Emre Ekşioğlu 6, Onuralp Bitim 8, Boston 19, Horton-Tucker 4, Melih Mahmutoğlu 14, Colson 2, Jantunen 8, Demircan Demir
 
1. Periyot: 20-20
 
Devre: 36-48
 
3. Periyot: 58-70
 
Beş faulle çıkanlar: 30.26 Mert Emre Ekşioğlu, 38.46 Bacot (Fenerbahçe Beko), 38.06 Bankston, 38.40 Berkan Durmaz (Türk Telekom)
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 10 8 4 38 28 38
6 Başakşehir 22 9 7 6 37 23 34
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
