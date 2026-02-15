Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-2 kazandı.
Başakşehir, 36. dakikada Davie Selke'nin golüyle öne geçti.
Opoku'nun büyük hatasından faydalanan Hyeon-Gyu Oh, 43. dakikada skora eşitliği getirdi.
Beşiktaş, 58. dakikada kaptanı Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.
Başakşehir, 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle eşitliği sağladı.
Mustafa Erhan Hekimoğlu, 90+7'de attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.
BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI
Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Beşiktaş, ligde puanını 40'a çıkardı.
Ligde 8 maç sonra yenilen Başakşehir, 33 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN GELECEK HAFTA KRİTİK SINAVI
Beşiktaş, gelecek hafta ligde 31puan üstünde yer alan Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN TARİHİ SERİ
Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekti Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı. Orkun, 4 maçlık gol serisiyle kariyerinde ilk kez böyle bir başarıyı yakaladı.
HYEON-GYU OH'DAN 21 YIL SONRA İLK
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında ikinci golcü oldu. Güney Koreli yıldız, Ailton'dan 21 yıl sonra bunu başaran ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
MAÇIN ÖYKÜSÜ
RAMS Başakşehir FK maçın 3'üncü dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev içeri kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Top direğe çarparak auta gitti. Turuncu-lacivertliler, 26'ncı dakikada da gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kemen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu golü önledi. RAMS Başakşehir FK 36'ncı dakikada golü Selke'yle buldu. Agbadou'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top Duarte'de sekerek penaltı noktasının yakınında bulunan Selke'nin önüne düştü. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen top ağlara gitti: 1-0. Beşiktaş 42'nci dakikada beraberlik golünü attı. Opoku'dan topu kaparak ceza sahasına tek başına giden Oh, kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
RAMS Başakşehir FK, ikinci yarıya etkili başladı. 48'inci dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ortasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Shomurodov gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti. 51'inci dakikada RAMS Başakşehir FK 2'nci gole yaklaştı. Fayzullayev'in ortasında kale sahası ön çizgisinin gerisinde topla buluşan Shomurodov'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve yan direkten döndü. 57'nci dakikada Beşiktaş Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Oh'un topuk pasında topu önüne alan Orkun Kökçü ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. RAMS Başakşehir FK, beraberlik golüne 67'nci dakikada yaklaştı. Sağ kanattan Yusuf Sarı ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 88'inci dakikada RAMS Başakşehir FK beraberlik golünü attı. Brnic'in sol taraftan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşunda beraberlik golü geldi: 2-2. Bertuğ gol attığı pozisyonda sakatlanarak oyuna devam edemedi. 90+7'de Beşiktaş skoru belirleyen golü attı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Rashica'nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mustafa Hekimoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile sahaya dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Emirhan Topçu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Alanyaspor ile "Dolmabahçe"de oynanan ve 2-2 berabere biten lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Amir Murillo'ya formayı verirken Gökhan Sazdağı'yı kulübeye çekti. Sergen Yalçın, stoperde ise Tiago Djalo'yu görevlendirip Emirhan Topçu'yu yedek soyundurdu.
Orta sahanın ortasında Wilfred Ndidi'nin yerine kırmızı kart cezası sona eren Kristjan Asllani ve hücumda ise sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, Cengiz Ünder'in yerine ilk 11'de şans buldu.
Siyah-beyazlılarda vefat eden babasının cenaze töreni için ülkesinde olan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra sağ bek Taylan Bulut, Yasin Özcan ve Devrim Şahin kadroda yer almadı.
MURILLO VE ASLLANI İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan Amir Murillo ile Kristjan Asllani, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.
Siyah-beyazlı takımda sonradan oyuna girerek ilk kez Konyaspor maçında görev yapan ve aynı karşılaşmada kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Asllani, 2 maçlık cezasını tamamlayarak formasına kavuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Arnavut oyuncuyu ilk kez 11'de görevlendirdi.
Devre arasında takıma katılan sağ bek Murillo da ilk kez ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Gökhan Sazdağı'nın yerine Panamalı futbolcuya 11'de şans verdi.
DEIVIS VASQUEZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Vasquez'i RAMS Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.
Vasquez, geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.
NURİ ŞAHİN KADROSUNU BOZMADI
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, geçen hafta Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden kadrosunu bozmadı.
Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahada yer aldı:
Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke
Turuncu-lacivertliler yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Yusuf Sarı, Berat Özdemir, Kazımcan Karataş, Onur Bulut, Miguel Crespo, Bertuğ Yıldırım, Ivan Brnic, Ousseynou Ba, Nuno Da Costa yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.
13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.
24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0
43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği pasta Shomurodov'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
51. dakikada Operi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fayzullayev'in arka direkte indirdiği topu altıpasın gerisinden Shomurodov tamamlamak istedi. Shomurodov'un sert şutunda, savunmada Djalo'ya çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
55. dakikada Fayzullayev'in soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde ayaklarıyla çıkardı.
Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Oh'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2
67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
88. dakikada Başakşehir beraberliği buldu. Ceza sahası sol çaprazında Brnic'in kale önüne yaptığı ortaya savunmaya rağmen kafa vuruşunu yapan Bertuğ Yıldırım, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-2
90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 85 Kazımcan Karataş), Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 74 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Yusuf Sarı), Shomurodov, Harit (Dk. 74 Brnic), Selke (Dk. 66 Bertuğ Yıldırım (Dk. 90 Da Costa))
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani (Dk. 74 Salih Uçan), Orkun Kökçü (Dk. 90+9 Uduokhai), Olaitan, Cerny (Dk. 85 Cengiz Ünder), Toure (Dk. 34 Rashica), Oh (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Goller: Dk. 36 Selke, Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 43 Oh, Dk. 58 Orkun Kökçü, Dk. 90+7 Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 64 Agbadou, Dk. 73 Murillo (Beşiktaş), Dk. 82 Bertuğ Yıldırım, Dk. 85 Duarte (RAMS Başakşehir)
