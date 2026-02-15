Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Başakşehir'in Alman santrforu Davie Selke açıklamalarda bulundu. Selke, "Beşiktaş'ın hücum gücünü ve geçiş oyunundaki etkisini biliyorduk. Gollerde hatalar yaptık. Rakibimizden daha fazla pozisyon ürettik. Beşiktaş 2-1 öne geçtiğinde 2-2'yi yakaladık ancak maçı bitiren taraf Beşiktaş oldu." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Başakşehir'in Alman santrforu Davie Selke açıklamalarda bulundu. Selke, "Beşiktaş'ın hücum gücünü ve geçiş oyunundaki etkisini biliyorduk. Gollerde hatalar yaptık. Rakibimizden daha fazla pozisyon ürettik. Beşiktaş 2-1 öne geçtiğinde 2-2'yi yakaladık ancak maçı bitiren taraf Beşiktaş oldu." ifadelerini kullandı.