15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-075'
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-282'
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
0-265'
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Galatasaray, olaylı Karşıyaka deplasmanında kazandı!

Basketbol Süper Liginde Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka karşısında 82-72 kazandı.

calendar 15 Şubat 2026 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 00:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, olaylı Karşıyaka deplasmanında kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Karşıyaka'yı 82-72 mağlup etti.

Galatasaray'da John Petrucelli 16 sayı ile takımının en skoreri oldu. James Palmer 12 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Freddie Gillespie ise 10 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı.

Karşıyaka'da Cameron Young'un 18, Charles Manning Jr'ın 15, Samet Geyik'in 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Son 5 maçında 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, 12. galibiyete ulaştı. Küme düşme hattında yer alan Karşıyaka ise 16. kez sahadan mağlup ayrıldı.

3 ANONS YAPILDI, MAÇ 15 DAKİKA DURDU

Maç esnasında taraftarların kötü tezahüratı üzerine hakemler 3 kez uyarı anonsu yaptırdı. Tezahüratın devam etmesi üzerine hakemler soyunma odasına gitti.

Galatasaray MCT Technic oyuncuları da soyunma odasına giderken taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerden korunmaya çalıştı.

Hakemlerin 15 dakika sonra sahaya dönmesinin ardından yeniden başlayan maç, sorunsuz tamamlandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Karşıyaka: Sokolowski 7, Samet Geyik 12, Manning 15, Alston 7, Moody 5, Young 18, Serkan Menteşe, Gordic 6, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep 2

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 12, Petrucelli 16, Gillespie 10, White 2, Robinson 5, McCollum 6, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 4

1.⁠ ⁠Periyot: 11-22

Devre: 39-40

3.⁠ ⁠Periyot: 48- 62

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.