Galatasaray, olaylı Karşıyaka deplasmanında kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Karşıyaka'yı 82-72 mağlup etti.



Galatasaray'da John Petrucelli 16 sayı ile takımının en skoreri oldu. James Palmer 12 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Freddie Gillespie ise 10 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı.



Karşıyaka'da Cameron Young'un 18, Charles Manning Jr'ın 15, Samet Geyik'in 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Son 5 maçında 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, 12. galibiyete ulaştı. Küme düşme hattında yer alan Karşıyaka ise 16. kez sahadan mağlup ayrıldı.



3 ANONS YAPILDI, MAÇ 15 DAKİKA DURDU



Maç esnasında taraftarların kötü tezahüratı üzerine hakemler 3 kez uyarı anonsu yaptırdı. Tezahüratın devam etmesi üzerine hakemler soyunma odasına gitti.



Galatasaray MCT Technic oyuncuları da soyunma odasına giderken taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerden korunmaya çalıştı.



Hakemlerin 15 dakika sonra sahaya dönmesinin ardından yeniden başlayan maç, sorunsuz tamamlandı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör



Karşıyaka: Sokolowski 7, Samet Geyik 12, Manning 15, Alston 7, Moody 5, Young 18, Serkan Menteşe, Gordic 6, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep 2



Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 12, Petrucelli 16, Gillespie 10, White 2, Robinson 5, McCollum 6, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 4



1.⁠ ⁠Periyot: 11-22



Devre: 39-40



3.⁠ ⁠Periyot: 48- 62



