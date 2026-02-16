Betis, Mallorca deplasmanında galip!

Estadi Mallorca Son Moix'te oynanan müsabakayı, Real Betis 2-1 kazanmayı bildi.



Betis'e galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Abde Ezzlzouli ve 45+2'de Cedric Bakambu kaydetti. Mallorca'nın tek golünü ise 66. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.



Bu sonuçla birlikte; Mallorca 24 puan ile küme düşme potasından kurtulamaz iken, Real Betis 41 puanla 5. sıradaki yerini korudu.



VEDAT MURIQI PERFORMANSI İLE GÖZE ÇARPIYOR



Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu sezon La Liga'nın en golcü 2. ismi olurken; Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla kafa golü atan ismi konumunda.



SIRADAKİ MAÇLARI



Real Betis önümüzdeki hafta evinde Vallecona'yı konuk edecek. Mallorca ise Celta Vigo deplasmanında sahaya çıkacak.

Abde Ezzalzouli

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Mallorca ile Real Betis karşı karşıya geldi.İtalya Serie A'nın 25. haftasında Parma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.Stadio Ennio Tardini'da oynanan mücadele 1-1'lik skorla kazandı.Ev sahibi Parma'nın tek golü 4. dakikada Adrian Bernabe atarken, Hellas Verona'nın golünü ise 43. dakikada penaltıdan Abdou Harroui kaydetti.Konuk Verona'da Gift Orban, 11. dakikada kırmızı kart gördü.VERONA'NIN GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTIVerona bu sonuçla birlikte, 10 maçtır 3 puana hasret kalarak ligde 19. basamakta kaldı. Ev sahibi Parma ise puanını 27'ye çıkardıGELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLARParma, gelecek hafta Milan'a konuk olacak. Hellas Verona ise Sassoulo deplasmanında puanlar arayacak.