15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Betis, Mallorca deplasmanında galip!

Real Betis, deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 2-1 ile geçmeyi bildi.

calendar 16 Şubat 2026 01:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Betis, Mallorca deplasmanında galip!
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Mallorca ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Estadi Mallorca Son Moix'te oynanan müsabakayı, Real Betis 2-1 kazanmayı bildi.

Betis'e galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Abde Ezzlzouli ve 45+2'de Cedric Bakambu kaydetti. Mallorca'nın tek golünü ise 66. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte; Mallorca 24 puan ile küme düşme potasından kurtulamaz iken, Real Betis 41 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

VEDAT MURIQI PERFORMANSI İLE GÖZE ÇARPIYOR

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu sezon La Liga'nın en golcü 2. ismi  olurken; Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla kafa golü atan ismi konumunda.

SIRADAKİ MAÇLARI

Real Betis önümüzdeki hafta evinde Vallecona'yı konuk edecek. Mallorca ise Celta Vigo deplasmanında sahaya çıkacak.

Abde Ezzalzouli

 

 




İtalya Serie A'nın 25. haftasında Parma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Stadio Ennio Tardini'da oynanan mücadele 1-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Parma'nın tek golü 4. dakikada Adrian Bernabe atarken, Hellas Verona'nın golünü ise 43. dakikada penaltıdan Abdou Harroui kaydetti.

Konuk Verona'da Gift Orban, 11. dakikada kırmızı kart gördü.

VERONA'NIN GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Verona bu sonuçla birlikte, 10 maçtır 3 puana hasret kalarak ligde 19. basamakta kaldı. Ev sahibi Parma ise puanını 27'ye çıkardı

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR

Parma, gelecek hafta Milan'a konuk olacak. Hellas Verona ise Sassoulo deplasmanında puanlar arayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
