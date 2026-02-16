15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Milli judoculardan Slovenya'da 3 madalya

Slovenya'da düzenlenen Judo turnuvasının ikinci gününde, ülkemiz 3 madalya kazandı.

calendar 16 Şubat 2026 00:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli judoculardan Slovenya'da 3 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda, milli sporculardan Ayşenur Budak gümüş, Sıla Ersin ile İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda, kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Ayşenur Budak, yarı finalde Hollandalı rakibi Pleuni Cornelisse'yi mağlup ederek finale çıktı.

Final müsabakasında Brezilyalı Sarah Souza'ya yenilen Ayşenur Budak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kadınlar 48 kiloda yarışan milli judocu Sıla Ersin; bronz madalya karşılaşmasında Hollandalı Vera Wandel'i yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda +100 kiloda mücadele eden İbrahim Tataroğlu da üçüncülük müsabakasında Kazak Zhantilek Nurtilepuly'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.