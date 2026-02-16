Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lyon, evinde Nice'i 2-0 yendi.
Groupama Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lyon'a galibiyeti getiren golleri, 45+1. dakikada Corentin Tolisso ile 64. dakikada Noah Nartey kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 45'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Nice ise 23 puanda kalarak küme düşme hattından uzaklaşamadı.
Gelecek hafta Lyon, deplasmanda Strasbourg ile karşılaşacak; Nice ise sahasında Lorient'i ağırlayacak.
