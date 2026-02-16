15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Napoli ile Roma nefes kesen maçta yenişemedi

Serie A'nın 25. haftasında Napoli ile Roma 2-2 berabere kaldı.

calendar 16 Şubat 2026 00:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli ile Roma nefes kesen maçta yenişemedi
İtalya Serie A 25. hafta maçında Napoli ile Roma 2-2 berabere kaldı.
 
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Napoli'nin gollerini 40. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Alisson Santos attı. Roma'nın golleri ise 7 ve 71. (P) dakikalarda Donyell Malen'den geldi.
 
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maçın tamamında sahada kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Napoli 50 puan, Roma ise 47 puan oldu.
 
Ligin sonraki maçında Napoli, Atalanta'ya konuk olacak. Roma ise Cremonese'yi ağırlayacak.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.