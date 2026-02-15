15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
0-04'
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Beşiktaş 14 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş 14 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta mağlup olmadı.
 
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
 
Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi devam etti. Beşiktaş, ligde 11 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere oynadığı son 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
 
Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
 
Siyah-beyazlılar, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip gelirken, Kocaelispor'la da berabere kaldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
