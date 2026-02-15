Beşiktaş 14 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş , bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta mağlup olmadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi devam etti. Beşiktaş, ligde 11 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere oynadığı son 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip gelirken, Kocaelispor'la da berabere kaldı.