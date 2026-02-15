Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Leipzig, evinde Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı.



Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Leipzig'in gollerini 70. dakikada Yan Diomande ve 89. dakikada Brajan Gruda attı. Wolfsburg'un golleri ise 52. dakikada Mohammed Amoura ile 78. dakikada Mattias Svanberg'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 40'a, Wolfsburg ise 20'ye yükseltti.



Wolfsburg, gelecek hafta evinde Augsburg'u; Leipzig ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.



